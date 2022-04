‘Liberou Geral’: Salvador retoma vacinação contra Covid-19 nesta segunda (25)

Foto: Reprodução



A vacinação contra a Covid-19 será retomada na segunda-feira (25) em Salvador. De acordo com a Secretaria de Saúde do Município (SMS), o atendimento será das 8h às 16h, com a estratégia “Liberou Geral”. Ou seja, a semana começa com aplicação da 1ª dose em pessoas com 12 anos ou mais, além da 2ª e 3ª dose para indivíduos com 18 anos ou mais, independentemente de residirem em Salvador. O único requisito é ter o Cartão SUS vinculado a algum município do estado da Bahia.

O interessado deve apresentar, obrigatoriamente, original e cópia do cartão de vacina, carteira nacional de vacinação digital (ConectSUS) atualizado, documento de identificação com foto e comprovante de residência do município do Estado da Bahia.

Os demais grupos não incluídos na estratégia “Liberou Geral” devem estar com o nome na lista do site da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), no endereço www.saude.salvador.ba.gov.br. Segue ainda a vacinação para crianças de 5 a 11 anos com nome na lista do site da SMS em instituições de ensino da capital baiana.