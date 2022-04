Liberty Seguros divulga vagas de emprego pelo país

A Liberty Seguros, uma das maiores companhias de seguros do país, tem novos empregos. Dentre as funções, há vagas apenas para PCD e oportunidades de estágio. Confira as ocupações disponíveis da LS.

Liberty Seguros divulgou novas oportunidades de emprego

A Liberty Seguros, uma das maiores seguradoras do país, é líder em seguros de vida. Com foco nacional, a empresa fornece soluções personalizadas para cada cliente, garantindo que suas necessidades sejam atendidas da melhor maneira possível.

A companhia agora está selecionando novos colaboradores para trabalhar em uma variedade de locais em todo o Brasil. Para vários cargos, a empresa está procurando candidatos que sejam proficientes em inglês e tenham experiência financeira.

Confira as ocupações e localidades disponíveis:

Analistas de Riscos Industriais – São Paulo : inglês intermediário, superior completo, experiência em áreas de property e domínio no Excel;

: inglês intermediário, superior completo, experiência em áreas de property e domínio no Excel; Auxiliar Administrativo Comercial – Belém : fácil acesso para trabalhar em Belém do Pará e experiência na função;

: fácil acesso para trabalhar em Belém do Pará e experiência na função; Atendentes de Sinistro – São Paulo : experiência com atendimento ao cliente e ensino médio completo;

: experiência com atendimento ao cliente e ensino médio completo; Gestor de Negócios – Presidente Prudente : experiência em seguros e bom relacionamento com corretores;

: experiência em seguros e bom relacionamento com corretores; Coordenadores Demais Ramos – Itumbiara: experiência nas áreas de seguro e bom relacionamento com os corretores.

Como realizar sua inscrição

Para ser considerado para um cargo na Liberty Seguros, o candidato deve estar atento aos requisitos do trabalho. É essencial revisar as exigências antes de se candidatar a uma vaga, que o interessado pode visualizar e se inscrever na página de participação.

