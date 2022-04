Lina reflete sobre paredão: ‘Por que não deixam todos até a final?’

Linn da Quebrada está bastante apreensiva no paredão deste domingo (10). A cantora, que disputa a permanência na casa ao lado de Gustavo e Eliezer, aproveitou para refletir sobre o reality enquanto arrumava as malas no quarto Grunge na companhia de Jessilane.

“Terça sai outra pessoa. Quem sai quinta, são 11 dias pro fim. Por que não deixam todos até o final? Só votem em quem ganha e acabou… E você, fica forte, Jessilane”, declarou.

A cantora ainda brincou ao se deparar com um vestido sujo. “Tadeu já repara na gente, imagina com isso? Vamos falar a verdade, fica o dia inteiro olhando”, brincou.

