Lina sobre Arthur Aguiar: ‘Vamos dar logo o prêmio para ele’

Linn da Quebrada ficou bastante abalada com o retorno de Arthur Aguiar no paredão falso do BBB 22. A cantora acredita que o ator é o grande favorito ao prêmio, e demonstrou bastante insegurança com os próximos dias no reality. “Ai, gente… Vamo dar logo o prêmio pra ele [Arthur]”, falou.

“Quem é que vai querer puxar ele num contragolpe depois dessa? Quem é que vai querer ir com ele pro Paredão? Se a gente for Líder aqui, a gente não tem coragem de botar ele sabendo que vai dois daqui junto”, completou Eliezer.

“Será que já tá dado? Eu não quero acreditar nisso”, continuou Lina.

O designer aponto que eles não podem simplesmente desistir do jogo. “A gente tem que pensar positivo e fazer o que puder fazer. Ainda mais que na reta final não tem nada pra fazer. A gente tá de mãos atadas, nem a nossa força de voto é suficiente”, respondeu.

