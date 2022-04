Língua Estrangeira: Embaixada lança programa para capacitar estudantes em francês

Com o apoio da Agência Universitária da Francofonia, a Embaixada da França no Brasil criou um programa que visa capacitar estudantes em francês para facilitar a mobilidade de brasileiros que desejam dar continuidade aos estudos na França.

Intitulado Franmobe (Francês para Mobilidade Estudantil), o programa de mobilidade apresenta uma combinação da aquisição das competências em francês com objetivos acadêmicos e interculturais.

Nesse sentido, o programa vai formar em francês estudantes brasileiros que ainda não dominam o idioma. Além disso, o Franmobe irá apoiar os participantes na construção de projetos de mobilidade junto a uma universidade francesa ou francófona.

De acordo com a Embaixada da França no Brasil, o programa será desenvolvido em todo o país. O curso contará com uma rede formada por 35 instituições de ensino brasileiras (institutos e universidades federais). O curso terá início neste mês.

O diretor para América Latina da Agência Universitária da Francofonia (AUF), Gilles Masles, explica o programa:

“O curso Franmobe foi concebido para os estudantes iniciantes a fim de permitir que, num espaço de tempo limitado, possam se capacitar efetivamente para uma mobilidade francófona. Ele se baseia em quatro projetos: planejamento de sua mobilidade – preparação para a vida estudantil – elaboração de seu projeto de mobilidade – preparação e apresentação de seu dossiê de candidatura”, afirma.

“Ao final deste curso, o estudante é capaz de estudar em francês e de progredir na cultura francófona do país anfitrião”, conclui Masles.

Desse modo, além de capacitar os estudantes na língua francesa, o programa também vai auxiliar os estudantes na construção de um percurso acadêmico. Acesse o site do Franmobe para mais detalhes.

