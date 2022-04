Linhas de ônibus do subúrbio ferroviário de Salvador ganham nove coletivos climatizados

Foto: Bruno Concha | Secom

Nove ônibus com ar condicionado foram inseridos na frota do transporte público que circula no subúrbio ferroviário de Salvador nesta segunda-feira (11). De acordo com a Prefeitura de Salvador, os veículos fazem parte da renovação da operação de transporte.

Os ônibus integram agora duas linhas operadas pela concessionária Plataforma. A 1550 (Alto de Coutos x Estação Pirajá) ganha cinco veículos climatizados para substituir a mesma quantidade de veículos convencionais. Já a linha 1633 (Mirantes de Periperi x Ondina) terá quatro veículos convencionais substituídos por quatro com ar condicionado.

Segundo a Prefeitura, Os veículos foram adquiridos em 2021, quando as empresas compraram 169 ônibus climatizados. Até março, 64 novos ônibus climatizados foram adicionados na operação da capital baiana.

