Linn da Quebrada confessa ter levado bronca da mãe por decisão no BBB

Foto: Reprodução/Instagram

Ao participar do ‘BBB – A Eliminação’, a cantora Linn da Quebrada confessou que levou esporro da mãe por ter colocado Paulo André no Paredão, quando foi líder.

Lilian da Quebrada, mãe da ex-sister, não curtiu a atitude da filha, visto que o atleta foi um dos participantes a ceder a prova para que ela ganhasse. Para a matriarca, Lina deveria ter indicado Gustavo.

“Meu erro ali foi não lembrar que o Gustavo existia. Ela [a mãe] disse que queria entrar na televisão e me avisar para votar no Gustavo”, contou ela.

Com a visão de fora do jogo, Linna entende que poderia ter ido por outro caminho. “Me parecia ser mais corajoso ir no PA. Errei, gente, eu vou fazer o quê? A gente não faz as melhores escolhas sempre”, concluiu.

