Lista de todas as regras no Wordle

Wordle é o desafio de palavras que se tornou popular em 2022. O jogo foi desenvolvido por um engenheiro de software chamado Josh Wardle, mas adquirido pelo The New York Times. Então, o que exatamente é Wordle? Wordle é um jogo de palavras diário que desafia Wordle a cada 24 horas. Você terá que adivinhar a palavra diária para completar o desafio e, em seguida, terá que esperar mais 24 horas para obter o novo desafio. Todo jogo tem algumas regras, e você terá que segui-las se quiser jogá-las.

Da mesma forma, Wordle também tem algumas regras que você terá que seguir. As regras do jogo Wordle são simples e não tão difíceis de acompanhar. Se você está jogando Wordle pela primeira vez e não conhece as regras, este artigo é para você. Este artigo discute todas as Regras do jogo Wordle de 2022 e dicas e truques para vencer o desafio diário.

Regras do jogo Wordle

Existem apenas algumas regras do Wordle que você deve ter em mente ao jogar o jogo. As regras do jogo Wordle não são difíceis de acompanhar, pois existem apenas algumas regras a serem seguidas.

Você só tem seis tentativas para adivinhar a palavra diária correta. Você terá que adivinhar a palavra dentro de seis tentativas, ganhando o jogo. Se você não conseguir adivinhar a palavra em seis tentativas, você perde o jogo e tem que esperar um dia para conseguir outro desafio. Quanto menos tentativas você fizer para adivinhar a palavra, melhor será o resultado vencedor.

A palavra diária será de 5 letras. A palavra que você digita no Wordle deve ser uma palavra de cinco letras e não mais ou menos.

A palavra deve ser correta e não uma palavra de fabricação própria. A palavra que você digita no desafio diário do Wordle deve ser uma palavra correta que existe. Você não deve digitar alguma palavra auto-criada no Wordle que não existe. Qualquer palavra de autoria própria não será aceita no Wordle.

Outra regra do Wordle Game para cuidar é a regra das cores. As letras serão alteradas para verde, amarelo ou cinza quando você digitar a palavra. A cor verde significa que a letra existe no mundo e está no local correto. A cor amarela significa que a letra existe na espada, mas não está no local correto. Se a letra estiver marcada em cinza, a palavra não existe no desafio de palavras atual.

Você terá que acompanhar todas as regras do jogo Wordle acima se quiser jogar o jogo e vencê-lo.

Dicas e truques do jogo Wordle

Existem algumas dicas e truques a seguir para ganhar todos os jogos Wordle que você joga. Você pode seguir as dicas e truques fornecidos abaixo-

Escolha a primeira palavra correta. É essencial escolher a primeira palavra correta. Certifique-se de escolher a palavra com pelo menos três vogais como media, sozinho, surgir, etc.

Em seguida, se você vir alguma letra cinza, evite usar qualquer outra palavra com essa letra. Se você continuar usando palavras com a letra cinza anterior, perderá chances. Se você receber qualquer letra amarela, tente usar a palavra com a mesma letra, mas desta vez, a letra amarela deve estar em um local diferente.

Qualquer letra da palavra pode aparecer duas vezes. Por exemplo, palavras como chill, ferry, shoot, etc., possuem letras repetidas, que podem aparecer no desafio diário do Wordle.

Palavras finais

Estas foram as regras do jogo Wordle que você terá que seguir enquanto joga. Além disso, discutimos algumas dicas e truques que você pode seguir para uma vitória absoluta no jogo.

