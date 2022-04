Loga anuncia vagas de emprego em São Paulo; confira

Referência em Logística Ambiental, a empresa Loga é responsável pela coleta, tratamento e destinação final dos resíduos familiares no estado de São Paulo.

A Loga, empresa especialista em coleta e tratamento de resíduos domiciliares, anuncia vagas de emprego para o estado de São Paulo. As oportunidades abrangem diferentes níveis hierárquicos da companhia, e para se inscrever é necessário que o profissional atenda todos os requisitos da função. Confira os empregos.

Loga está contratando novos profissionais em São Paulo

Estagiário em Auditoria: necessário estar cursando nível superior em Administração, Ciências Contábeis, Engenharia ou Economia. Não é preciso possuir experiência anterior na função, apenas residir em Jaguaré, São Paulo;

necessário estar cursando nível superior em Administração, Ciências Contábeis, Engenharia ou Economia. Não é preciso possuir experiência anterior na função, apenas residir em Jaguaré, São Paulo; Menor Aprendiz: possuir entre 14 e 24 anos, conhecimento básico em informática, boa comunicação, raciocínio lógico e ser proativo. É necessário residir na cidade de Jaguaré, São Paulo;

possuir entre 14 e 24 anos, conhecimento básico em informática, boa comunicação, raciocínio lógico e ser proativo. É necessário residir na cidade de Jaguaré, São Paulo; Estagiário em Controladoria: cursando nível superior em áreas relacionadas. Não é necessário possuir experiência profissional.

A empresa afirma que todas as vagas disponíveis possuem possibilidade de efetivação aos cargos. Para se candidatar os profissionais devem possuir as exigências das funções e residir na cidade de Jaguaré, no estado de São Paulo.

Como se cadastrar

Para ocupar uma das posições na empresa Loga, os candidatos que tenham interesse devem seguir os requisitos da função desejada. É importante lembrar que todo o processo de seleção, desde o preenchimento das fichas até as entrevistas finais serão feitas de maneira online. Para se inscrever os profissionais devem acessar o site de inscrição.

