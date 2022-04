Lore Improta levanta a mão sem querer, dá lance final em leilão e compra peça de R$ 12 mil

Foto: Reprodução | Redes sociais Lore Improta se envolveu em um perrengue inusitado. É que a dançarina, que faz par com Xande de Pilares no Dança dos Famosos, comprou um quadro no valor de R$ 12 mil sem querer. Em um vídeo, publicado na conta de Rainha Matos, no Instagram, a loira revela que adquiriu a peça sem querer.

Nas imagens, a mamãe de Liz relata que o caso aconteceu em um evento feito pela influenciadora digital Thaynara OG. No vídeo, Lore diz que levantou a mão apenas para acenar para as celebridades que estavam no palco.

“Não estava focada no que estava acontecendo no palco após minha saída. Estava Preta Gil, Camila Queiroz e Thaynara OG em cima do palco fazendo um leilão que eu não sabia que estava acontecendo, porque eu estava dando entrevista”, disse ela.

“E a Camila Queiroz fala: ‘E aí, Lore Improta, e você?’. E eu fiz um aceno com a mão, tipo ‘estou aqui’. Eu nem sabia e comprei um quadro de R$ 12 mil. Estou com um quadro novo. Nem sei onde vou botar esse quadro”. Assista ao vídeo abaixo:

“Vai ficar lindo na tua parede e tá ajudando o Unicef Brasil”, escreveu Thaynara OG no post feito na página da blogueira Rainha Matos. “Pelo menos ajudei as crianças da Unicef, mas realmente não sabia que tava comprando um quadro kkkkkkk”, reagiu Lore na mesma publicação.

“Mas agora não é só o quadro, é a história que vem junto quando alguém visitar a casa e perguntar de onde é o quadro”, brincou um fã.