Lore Improta relata noite difícil com Liz: ‘Nariz entupidinho’

A dançarina Lore Improta relatou em suas redes sociais um final de semana difícil que teve com a pequena Liz.

Segundo a artista, a bebê apresentou alguns sintomas do que parece ser intolerância a lactose e acendeu um alerta na madrugada do último domingo (17).

A pequena apresentou secreção, ficou entupida e espirrou, o que a artista acreditou ser um sinal, por ser os mesmos que ela apresenta. Tudo começou a aparecer no dia 14 de abril.

“Agora que a gente começou a introdução alimentar, a pediatra falou ‘Lore, vamos começar a introduzir uma nova fórmula, um novo leite, para saber se ela tem a mesma intolerância que você tem’. E ai foi isso, quando a gente introduziu o segundo leite, no dia 13, no dia 14 ela começou a ficar com secreção, entupir o narizinho e espirrar”.