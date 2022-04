Lore Improta revela que avião em que estava arremeteu após problemas técnicos

Segundo Lore contou em sua rede social, a aeronave estava prestes a pousar no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, quando precisou subir novamente

A esposa e Léo Santana contou como se sentiu após o anúncio do problema com a aeronave. “Eu falei ‘pronto, se tá com problemas técnicos pra pousar em um aeroporto, como é que vai pousar no outro?’ Mas pousou, glória a Deus! Estou no Galeão”, afirmou.