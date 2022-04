Lore Improta surpreende ao mostrar emagrecimento após parto de Liz; veja antes e depois

Foto: Reprodução / Instagram

A dançarina Lore Improta surpreendeu os internautas nas redes sociais ao compartilhar o antes e depois do parto da pequena Liz, em setembro de 2021.

Segundo a baiana, que é musa da escola de samba carioca Viradouro, uma das perguntas mais feitas para ela é como foi possível recuperar o peso que tinha antes do parto tão rápido.

Lore fala que por ter uma rede de apoio grande, foi possível retornar rápido a rotina de treino.

“Não era treino pesado porque eu amamentei até os quatro meses. Não podia treinar muito forte, tinha restrição alimentar muito grande por conta da Liz ter alergia à proteína do soro do leite… Então, tive dois meses para conseguir retomar o meu corpo (…) Não consegui fazer dieta mirabolante, sempre me alimentei da maneira que me sentia bem e treinava praticamente todos os dias”. Foto: Reprodução / Instagram

Na conversa com os fãs, a professora do ‘Dança dos Famosos’, reconhece que nem todas as mulheres conseguem e que não compartilhou a experiência antes por entender que cada corpo é diferente.

“Cada gestação é uma gestação cada corpo é um corpo… A genética me ajudou.. Eu pari e já fiquei magra. Não mostrei foto naquele momento porque sei que poderia tocar em um lugar que não era bacana em outras mulheres. Mas hoje a intenção é só incentivar as mulheres a entenderem que podem também, no momento delas”.

