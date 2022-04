Loterias Caixa: aprenda os macetes das apostas pelo bolão

Nos últimos anos, as apostas coletivas nas loterias Caixa, conhecidas como bolão, tornaram milionários funcionários de empresas e instituições públicas. O caso mais recente ocorreu no último final de semana, no sorteio da Mega-Sena. Apostadores de Santos (SP), que fizeram parte de um jogo conjunto, ganharam R$ 122,6 milhões ao todo no sorteio do último sábado (02). O valor foi dividido entre 44 funcionários de uma empresa de logística portuária. Cada um gastou R$ 2.786.981,17. Mas, como fazer essas apostas? Confira mais detalhes nesta segunda-feira (11), no Notícias Concursos.

Empresas sempre “perdem” funcionários por causa da loteria Caixa

Em 2019, outro caso relacionado ao bolão repercutiu em todo o país. Um grupo de funcionários da liderança da Câmara PT também recebeu o prêmio das loterias Caixa pela modalidade da Mega-Sena no valor de 122 milhões de reais. Ao todo foram 49 cotas, onde cada uma recebeu mais de 2,5 milhões de reais.

Como fazer as apostas?

Com esse tipo de competição, um grupo de pessoas pode jogar vários jogos, aumentando um pouco a já distante chance de ganhar na loteria. Para participar de um sorteio, basta reunir amigos, colegas ou familiares, escolher um número de aposta, marcar as probabilidades e registrar-se em qualquer casa lotérica em todo o país. Uma vez cadastrada no sistema, a aposta gerará um recibo de cota para cada participante, e caso haja prêmio, eles poderão resgatar o valor individualmente.

Os apostadores também podem comprar participações em bolões organizados por lotéricas, de acordo com a Caixa. Para isso, o jogador simplesmente pede ao atendente o número de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, paga-se uma taxa de serviço adicional de até 35% do valor da cota a critério da loteria.

Na Mega-Sena, o preço mínimo é de 10 reais, mas não pode ser inferior a 5,00 reais por cota. Portanto, o bolão começa com um mínimo de 2 cotas e um máximo de 100. Um máximo de 10 apostas são permitidas por bolão. Se houver várias apostas, todas devem conter a mesma quantidade de prognósticos.

Caixa alerta para os golpes

A Caixa recomenda que os jogadores apostem apenas nos canais autorizados: loterias, bem como Portal Loterias Caixa, App Loterias Caixa (para usuários iOS e Android) e Caixa Internet Banking. Quaisquer outras plataformas e sites não oficiais, não são afiliados à Loteria Federal e não estão autorizados a vender produtos bancários oficiais.

No caso do Bolão da Caixa, as apostas só podem ser registradas diretamente nas 13.000 casas lotéricas localizadas em todo o país. Por motivos de segurança e entrega do recibo original, não é possível apostar por meio de canais eletrônicos.

Outra ressalva das loterias Caixa é que emitem-se as cotas para os devidos cidadãos, mas sem identificação. Por isso, o banco orienta o jogador a se identificar com nome completo, bem como CPF e CPF no verso do bilhete. Dessa forma, os jogadores podem garantir que ninguém mais retirará seus ganhos do bolão.

