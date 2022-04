Low carb com Fernanda Macuco: aprenda a fazer um hambúrguer saudável para comer sem culpa

Foto: Acervo Fernanda Macuco



Quem nunca desejou um hambúrguer, mas repensou pra não sair da dieta? Agora, imagine poder comer e caprichar até na dose da maionese? Pensando nisso, a nutricionista Fernanda Macuco nos ensina hoje uma receita especial de hambúrguer saudável e também explica pra gente, por que é tão prejudicial comer um hambúrguer com uma batatinha frita.

Através da nossa alimentação, obtemos duas principais fontes de combustível para o nosso corpo, que são os macronutrientes conhecidos como carboidratos e gorduras.

Os carboidratos nos oferecem energia de menor duração. O pão por exemplo, é rico em farinha e quando digerido, é convertido em glicose rapidamente no sangue. O excesso no consumo, faz com que nosso organismo gere picos de glicemia e em consequência, uma alta produção do hormônio insulina, que é responsável pela captação de glicose e transporte para as células. Quando essas taxas de açúcar baixam bruscamente por conta da ação da insulina (hipoglicemia), uma das consequências é justamente a fome rebote e é aí, que você deseja comer mais carboidratos! É o ciclo do açúcar!

Já a outra fonte de energia, vem do grupo das gorduras ou lipídios, que têm pouco mais que o dobro de calorias dos carboidratos. É por isso, que elas fornecem uma energia mais duradoura. Usando o hambúrguer com batata, como exemplo, encontramos boas doses desses lipídios na própria carne – que muitas vezes leva uma combinação de gorduras ruins, industrializadas, para baixar o custo do produto e aumentar a palatabilidade -, e também no óleo em que a batata é frita por imersão. Além de outras fontes como queijo, bacon, maionese, preparados com óleos de baixa qualidade e que são verdadeiros entupidores de artérias. E aí, chegamos ao maior problema, que é a associação dessas fontes de energia.

Na prática, há uma sobrecarga gigantesca para nosso organismo. A combinação entre carboidratos e gorduras, é o principal motivo para a obesidade ser, talvez, a pior doença da atualidade e que atinge milhões de pessoas, inclusive em um público que antes era visto com pouquíssima frequência: as crianças!

Dito isso, como consumir tudo isso de forma saudável?! Vamos mostrar agora mesmo, até porque a natureza é tão perfeita, que não existe um alimento sequer que ela nos proporcione e que seja rico em carboidratos e gorduras ao mesmo tempo.

Confira abaixo, a receita desse hambúrguer que vai te conquistar!!

Hambúrguer saudável



Ingredientes



Carne

500g de carne moída de acém, contra filé ou alcatra.

1 col de chá de sal moído na hora

1 col de chá de pimenta do reino moída na hora

1 col de sopa de azeite de oliva

Maionese:

2 ovos cozidos picados

4 colheres de sopa de vinagre

1/3 de xícara (80ml) de azeite de oliva

Pitada de sal e pimenta do reino

1/2 xícara de chá de folhas de manjericão

1 dente de alho bem pequeno



Modo de fazer

Carne

Misture bem os ingredientes em um recipiente e faça moldes com as mãos ou com auxílio de um aro para hambúrgueres. Em uma forma untada com azeite, disponha os hambúrgueres e coloque por cima papel manteiga e um peso para que os hambúrgueres não encolham. Salpique mais um pouco de pimenta e sal, se for do seu agrado. Leve ao forno pré aquecido a 200 graus, por 10 minutos e deixe assar dos dois lados 4 minutos de cada lado.

Maionese

No liquidificador, despeje o azeite de oliva, o vinagre e coloque os ovos, vá batendo e adicionando os demais ingredientes e batendo até obter uma consistência bem charmosa e lisinha. Serve 6 a 8 porções!

Montagem

Folhas de alface americana. Pegue 2 folhas de alface americana lavadas e secas e coloque uma dentro da outra para usarmos no lugar do pão. Vai ficar parecendo uma caverna. Adicione dentro das folhas de alface, uma colher de maionese caseira e arrume o hambúrguer por cima, coloque queijo, tomate e finalize com mais uma dose de maionese! Feche e coma feliz!



Fernanda Macuco*

A nutricionista Fernanda Macuco ensina receitas low carb e deliciosas para quem quer comer bem e saudável! Quer saber mais?! É só acessar o canal dela no Youtube ou no instagram @fernandahmacuco.

