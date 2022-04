Low Carb com Fernanda Macuco: aprenda chocolate para comer culpa na Páscoa

Foto: Acervo Fernanda Macuco

A Páscoa está chegando e as pessoas já começam a pensar no pecado do chocolate. Na nutrição, costumamos dizer que não é apenas o que você come, mas o quanto você come. Quando criança, costumávamos receber uma cesta de Páscoa lotada de ovos, bombons, coelhinhos e outros doces, e que perduravam por muitos e muitos meses.

Eu mesma, administrava para que meu chocolate durasse muito e para que isso acontecesse, eu tinha que comer um pouquinho de tempo em tempo. Na vida adulta, primeiro que não temos essa oferta de ganhar tanto chocolate assim, mas basta um único ovo, para gerar medo de engordar e ansiedade. Muitas vezes, ficamos ansiosos semanas antes, pelo simples fato do medo de furar a dieta.

Mas, lembre que não é o que, mas o QUANTO você come! Pois bem, quem tem autocontrole e uma boa relação com a comida, vai saber exatamente o que fazer. Aos demais, seguem dicas valiosas para não sair do foco:

Divida seu chocolate com outras pessoas, assim você tende a comer menos;

Doe para alguém querido, caso tenha ganho muita quantidade;

Escolha uma opção que goste e coma aos poucos;

Se tiver a oportunidade, compre ou peça para ganhar um ovo de Páscoa pequeno ou até mesmo uma versão saudável, zero açúcar como a que vamos aprender por aqui!

Mas essas versões zero açúcar, prestam? Infelizmente nem todos os chocolates têm uma boa procedência e muitos deles, principalmente os trufados e recheados, carregam gorduras ruins e açúcares em excesso.

Então até mesmo para o ovo de Páscoa, devemos nos atentar ao rótulo e perceber a quantidade de açúcar e gordura que o alimento carrega e optar por aquele cujo o nível de açúcar é o menor possível!

Enquanto um ovo tradicional chega a ter até 9g de açúcar por porção de 25g , a versão zero pode apresentar menos de 1g. E para que você possa ter um momento feliz e em paz com sua dieta, preparei uma receita numa versão zero açúcar, pra ninguém botar defeito! Confira o vídeo da preparação abaixo.

Desejo uma Páscoa cheia de saúde a todos vocês !

Ovo de Páscoa Low Carb

Você vai precisar de uma forma de ovo de Páscoa de 250g

1 termômetro culinário

1 recipiente de plástico próprio para ir ao microondas

Para a casca do ovo

A temperagem do chocolate é um processo para endurecer o chocolate através de alterações na temperatura e impedir que ele derreta depois de pronto. Imprescindível para conservar a consistência de qualquer chocolate em temperatura ambiente.

150 g de chocolate zero picado para derreter

75g de chocolate zero ralado para adicionar

Recheio

100g de chocolate zero açúcar picado

50g de creme de leite

20g de eritritol

50g de amendoim sem pele e sem sal

Modo de Fazer



Derreta a primeira parte do chocolate no micro-ondas em potência mínima a cada 20 segundos. Essa então pode demandar 2 a 3 idas ao micro-ondas, mexendo bem entre cada uma. Não deixe a temperatura ultrapassar 45 graus Se estiver entre 42,5 a 43,5 já não precisa mais aquecer, só derreter na temperatura ambiente. Depois adicione o restante do chocolate ralado para resfriamento e misture bem até obter o derretimento completo e a temperatura aproximada de 30 graus. Transfira o chocolate para a forma de ovo e leve a geladeira por 20 minutos, até que a casquinha esteja bem fosca e meio solta da forma.

Recheio

Leve o amendoim para gostar levemente em uma frigideira, fogo baixo para não queimar. Derreta o chocolate no micro-ondas da mesma forma anteriormente, adicione o creme de leite, o adoçante e por último o amendoim, mexa bem e reserve até que esfrie completamente. Retire a casca da forma e coloque o recheio, como sugestão, decore com granulado zero e morangos. Mantenha em geladeira e retire uns 10 minutinhos antes para consumir. Feliz Páscoa, com muita saúde!



Confira o vídeo da receita completa