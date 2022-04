Low Carb: veja receita de pão de abóbora rápido

Está de folga no feriado e não quer sair da dieta no café da manhã? A sugestão da vez é preparar um delicioso pão de abóbora low carb. Veja abaixo o modo de preparo.

Ingredientes:

50 g de abóbora cozida;

1 ovo;

1 colher de sopa de farinha de linhaça;

1 pitada de fermento em pó;

1 pitada de sal;

3 gotas de EstévDa (opcional).

Modo de preparo:

Use um garfo para amassar a abóbora e acrescente os outros ingredientes. Misture tudo e em seguida unte com uma ma xícara com azeite ou manteiga e despeje a massa. Leve ao micro-ondas por 2 minutos e está pronto.

