Luana Piovani revela que ela e os filhos estão com piolhos: ‘Jesus me salva’

Com 45 anos, Luana Piovani tem passado momentos inusitados em sua vida nas últimas semanas. Nesta segunda-feira (04) a apresentadora revelou nas redes sociais que ela e os filhos, Dom e Bem estão com piolhos.

“Corri para a clínica, já estou praticamente sócia. Como eu tinha comentado, eu estava coçando minha cabeça. Tirou piolho do Dom e os meus também. Que legal, acho maneiro pegar piolho com 45 anos. Jesus Cristo, me salva”, ironizou Luana.

“O negócio está tão sinistro, troquei a roupa de cama. Joguei água quente em tudo quanto escova, joguei tudo quanto foi gorro, boné. A Liz acho que está livre”, revelou ela. As crianças é fruto do seu ex-relacionamento com o atual integrante do ‘BBB 22’, Pedro Scooby.