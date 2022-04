Luandre abre mais de 150 NOVOS empregos em TODO O BRASIL

A Luandre, referência em contratação e seleção de novos talentos, abre mais de 150 oportunidades de emprego distribuídas em várias empresas dentro do território nacional. Observe as oportunidades e informações sobre como se candidatar às funções desejadas.

Luandre divulga novas oportunidades para o Brasil

Luandre, uma empresa especializada em recrutamento que distribui acompanhamento e um suporte para mais de 40% das 500 principais companhias dentro do Brasil, está recrutando novos profissionais. As vagas são destinadas a profissionais que tenham todos os requisitos, mas também estão abertas para quem está buscando a oportunidade do primeiro emprego.

Acompanhe as oportunidades disponíveis para candidatura:

Analistas de Atendimentos – Júnior (Pindamonhangaba);

Eletricistas de Pontes Rolantes – Jundiaí;

Mecânicos de Pontes Rolantes – Jundiaí;

Auxiliares de Compras – São Paulo;

Técnicos em Refrigeração – Vinhedo;

Auxiliares de Limpezas e Serviços em Geral – Caraguatatuba;

Auxiliares de Manutenção – São Paulo;

Representantes Comerciais em Produtos Oftalmológicos – Pernambuco;

Atendentes PCD – São Paulo;

Assistentes Técnicos em Produtos Químicos – Betim;

Técnicos em Enfermagem Imagens – São Paulo;

Analistas de Recurso Humano Generalista – Guarulhos.

A companhia exige requisitos mínimos em cada função, sendo necessários que o candidato leia atentamente todas as informações no link do cargo que pretende atuar futuramente.

Como realizar sua candidatura

Para fazer parte do grupo de colaboradores na empresa Luandre, os interessados devem realizar o preenchimento de seu perfil profissional através do site de participação, atentando-se ao preenchimento correto dos campos obrigatórios.

Algumas empresas oferecem aos novos colaboradores uma série de benefícios, como vale transporte, vale alimentação, plano médico e seguro de vida.

