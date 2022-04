Lucas Bissoli descarta carreira artística após o ‘BBB 22’: ‘Não sou artista’

Após a eliminação do “BBB 22”, Lucas Bissoli não pretende seguir carreira artística. O ex-BBB revelou que deseja terminar o curso de medicina, mas vai aproveitar a fama após sua trajetória no reality show.

“Quero me formar [em Medicina] até porque não sou artista, então não tenho como sustentar isso. Essa fama que estou tendo agora é de Big Brother. Acabei de participar do reality, as pessoas me conheceram. Agradeço muito pelo carinho, mas não canto, danço ou atuo. Vou aproveitar o momento, fazer uma grana e depois voltar a fazer meu curso de Medicina”, disse em entrevista para o perfil Gina Indelicada.

O estudante de medicina ainda falou sobre como será o relacionamento com Eslovênia fora da casa mais vigiada do Brasil. “A gente teve a conversa lá, mas por mim e pelo o que eu vejo dela, a ideia é essa. Nossas rotinas vão ser bem corridas, mas a questão de distância eu não vejo um empecilho gigantesco”, afirmou.

“Lógico que não vamos ter um relacionamento para a vida toda à distância, mas se for uma fase, não vejo problema nenhum”, finalizou.

