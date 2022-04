Lucas, do ‘BBB 22’, é flagrado em praia do Espírito Santo falando sobre Eslovênia

Foto: Divulgação/TV Globo



O ‘Barão da Piscadinha’ provou que é mesmo acessível. Recém eliminado do “BBB 22”, Lucas foi flagrado em uma praia de Vila Velha no Espírito Santo. Descalço e com uma cervejinha na mão, o estudante de medicina aparece em um vídeo falando sobre Eslovênia, seu romance dentro da casa. A pernambucana está no paredão junto com Douglas e Paulo André, e logo poderá se juntar ao amado caso seja eliminada nesta domingo.

“Eu falei pra Eslô que vou esperar ela e que estou com a aliança. Então assim, se eu prometo, eu cumpro entendeu?”, disse o ex-participante, rodeado de pessoas. Ele falava sobre a aliança improvsada do “casamento” que Lucas e Eslô tiveram em uma das festas do programa.

No final do vídeo, é possível ver uma mulher se aproximando para tirar foto com o ex-BBB. Lucas foi eliminado do jogo na última terça-feira, com 77% dos votos após disputar um paredão com Pedro Scooby (18,05%) e Paulo André (4,41%).

Foto: Reprodução

Leia mais sobre BBB no ibahia.com e siga o portal no Google Notícias