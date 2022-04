Lucas revela desejo de terminar faculdade de medicina: ‘não tenho como sustentar fama’

Eliminado do BBB 22, Lucas Bissoli pretende continuar cursando medicina. O capixaba acredita que “não é artista”, mas aproveitará a fama momentânea para fazer dinheiro e terminar o curso.

“Quero me formar até porque não sou artista, então não tenho como sustentar isso. Essa fama que estou tendo agora é de Big Brother. Acabei de participar do reality, as pessoas me conheceram. Agradeço muito pelo carinho, mas não canto, danço ou atuo. Vou aproveitar o momento, fazer uma grana e depois voltar a fazer meu curso de Medicina”, declarou em entrevista ao perfil “Gina indelicada”

Quando Lucas ainda estava no reality, a mãe dele falou sobre a situação financeira e as dificuldades para pagar a faculdade do filho. “Vendemos uma coisa que ganhei dos meus pais para realizar um sonho dele. Ele é grato… acontece de fazer uma viagem ou outra… Lucas não é de sair, muito difícil. A nossa vida é essa, em função da faculdade de Lucas. Com certeza”, disse na ocasião.

