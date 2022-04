Lucas revela motivo de só andar de sunga no ‘BBB 22’: ‘No Limite’

Lucas Bissoli resolveu fazer uma live em seu Instagram para conversar com seguidores. Logo que ligou a câmera, vieram as perguntas sobre quem serão os amigos do barão da piscadinha agora que o jogo se aproxima do fim. Sem querer causar muita polêmica, ele informou e pediu aos fãs:

“O que aconteceu no ‘Big Brother’ ficou no ‘Big Brother’, não fiquem com raiva no coração de vocês”.

Ele ainda comentou que na próxima semana acontecerá o reencontro dos participantes dessa edição na casa, depois da grande final.

O estudante de medicina deu risadas sobre os apelidos que recebeu fora do confinamento e disse que gostava das brincadeiras. Ele mesmo se denominou barão da piscadinha e o nome pegou, ganhando até variações aqui fora como barão da lariquinha e da roubadinha. O nome sungas ficou por conta dos fãs de “BBB”, que repararam que o ex-brother usava bastante a peça de banho no programa. O emoji da torcida dele acabou virando uma sunga justamente por isso.

“Fiquei com medo de pagar bundinha, por isso eu ficava só de sunga o tempo todo”, disse Lucas na live, contando também que Tadeu Schmidt o chamou pelo apelido assim que ele deixou a casa e, na hora, não tinha entendido nada: “Depois que eu conversei com minha mãe e ela me falou que estava rolando isso (risos)”.

A live era originalmente para falar sobre treinos, algo que o ex-BBB está bem focado nesse pós “Big Brother”. Antes de se despedir, Lucas incentivou seus seguidores a se exercitarem também e comentou sobre outro reality: