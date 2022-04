Ludmilla, DRs e mais: saiba o que rolou na festa do BBB 22

Foto: Reprodução/Globoplay Mais uma festa aconteceu no BBB e com convidado especial: Ludmilla. A cantora foi atração e animou os brothers e sisters da casa mais vigiada do Brasil.

Lud abriu o show com “Socadona” e emocionou os participantes com a canção “Maldivas”, que compôs para a esposa e ex-sister do BBB 22, Brunna Gonçalves. Lina foi às lágrimas com o show e Eliezer mandou um beijo para a colega do Lolipop.

Depois que a artista deixou o palco, os participantes entraram no clima de paredão e começaram a falar sobre a expectativa e quem está na berlinda desse domingo. Enquanto Gustavo e Eliezer falavam um sobre o outro para outros participantes da casa, Scooby deu um “puxão de orelha” em Arthur Aguiar que cismou que Lina, Gustavo e o surfista estavam falando sobre ele.

Quando Scooby se aproximou, o ator quis entender a conversa e falou que ouviu o seu nome algumas vezes. O atleta disse que não, mas Arthur não acreditou. Com isso, o ex de Luana Piovani pediu para Arthur parar com a “síndrome de perseguição”.

Em outro momento, PA e Scooby voltaram a discutir sobre o desentendimento que tiveram mais cedo na casa. O atleta olímpico estava chateado com uma brincadeira realizada por Scooby.

PA: “É só pra tu tomar cuidado porque não é a primeira vez que tu faz isso. Na real, independente da minha reação, tu vacilou, tá ligado?”.

Scooby: “Sabe o que tu falou pra mim na frente dos outros? Você falou ‘vai se f*der, irmão’.”

PA: “Não, eu falei ‘você é chato’. Você vai assistir depois e ver que comecei a te ofender depois que você me chamou de birrento e mimado.”

Scooby: “Toda vez que você me zoar na frente dos moleques, vou falar […] Você me zoa direto.”

Paulo: “Qual foi a vez que te zoei num lugar que machucou? […] Me dá um exemplo.”

Scooby: “Vou começar a anotar agora. Quando for assim, vou falar ‘tá anotado’.”