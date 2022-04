Ludmilla lamenta falta de shows de Beyoncé: ‘agora que tenho dinheiro’

Fã de carteirinha de Beyoncé, Ludmilla utilizou as redes sociais nesta quarta-feira (7) para lamentar o fato da artista ter parado de fazer shows.

“Tava vendo uns vídeos da Bey aqui. Que saudades dela! Agora que eu tenho dinheiro ela parou de fazer shows”, escreveu a esposa de Brunna Gonçalves no Twitter.

Para quem não lembra Ludmilla começou a carreira como MC Beyoncé e estourou no Brasil com o hit: ‘fala mal de mim’. Ela largou esse nome e passou a usar o de batismo após um desentendimento com o empresário.

Agora que eu tenho dinheiro ela parou de fazer shows ???? — LUDMILLA ???? (@Ludmilla) April 7, 2022

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.