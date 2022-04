‘Luz, Alfazema e Ação’ estreia com três indicações puramente baianas; veja quais

Foto: Acervo Vanessa Aragão



Todos preparados para o set de filmagem. Câmera em posição, luzes ligadas, áudio ok. AÇÃO! A claquete ou uma palma é batida para indicar um alerta geral a todos os profissionais que precisam estar em ação naquele momento. O jargão “luz, câmera e ação”, tão comumente utilizado nas filmagens se faz aqui presente para lembrar desse lugar de ‘bastidores de gravação’, onde a magia – e os desafios – do audiovisual acontecem. E quando a palavra alfazema é trazida no meio disso, é para demonstrar um lugar também de cuidado, de proteção e de território cultural que essas produções têm percorrido nessa trajetória.

Mas quem é esta aqui que vos fala? Sou Vanessa Aragão e tenho atuado entre pesquisas e criações no campo do cinema e audiovisual (entre o BI de Artes na UFBA, um mestrado em Comunicação na UFRB) e hoje tenho a Alfazema Filmes como uma forma de colocar em prática tudo aprendi, tanto no dia a dia quanto na academia. Enquanto Alfazema, vou desde a fotografia, videomaker até gestora de audiovisual, passando por todas as etapas possíveis e imagináveis dessa área. Dessa forma chego neste espaço, para trazer um pouco dessas experiências ao longo desses tempos; para falar sobre o audiovisual e feminismo, para mostrar o cinema independente e de guerrilha ;e também das vozes gritadas a partir dele, sobretudo, para mostrar os bastidores do que está rolando na cena atual da Bahia, as produções, destaques, mostras, festivais, coletivos, webséries e tudo que o setor do audiovisual baiano em plena expansão e potência, permitir.

Nesse contexto, já início essa trajetória indicando três produções bem baianas que estão nas telas espalhadas pela Bahia e também pelo mundo. Essa é uma forma de você entrar no clima e caminhar com a gente. Confira e Bom filme:

5 Fitas (2020) – O curta foi dirigido por Heraldo de Deus e Vilma Martins. Ele foi filmado na Festa do Bonfim e está participando, neste mês, do 5º Festival de Ibiza – o IBICINE (Espanha). O projeto está disponível na Wolo TV;

Café com Canela (2017) – Cria do Recôncavo Baiano, mais precisamente de Cachoeira, o Café com Canela foi dirigido por Ary Rosa e Glenda Nicácio. Você pode conferir tudo na Amazon Prime.

Os Deraldos – A websérie foi dirigida por Alan Miranda e Thiago Rocha para as redes sociais do canal da Netflix Brasil.

Quer mais detalhes sobre essas produção e dicas? Segue por aqui comigo, afinal teremos muita “Luz, Alfazema e Ação”, iluminando, trazendo aroma e a força cultural do audiovisual baiano.

Vanessa Aragão*

Jornalista, fotógrafa, filmmaker e cineasta. Com mestrado em comunicação e pós-graduação em gestão do entretenimento, atua na área cultural através do audiovisual e fotografia com a Alfazema Filmes. Mais informações podem ser encontradas no Instagram @vanessa_aragaom e @alfazemafilmes.

