Macarrão pá-pum: aprenda a fazer receita de macarrão ao limão em menos de 1h

Macarrão é aquele prato que ninguém abre mão. Com variedade de molhos e pouco tempo de preparo, a receita é super fácil e qualquer pessoa pode fazer.

O macarrão ao limão, receita do site Panelinha, é prático, delicioso e cabe até nos dias de preguiça total. O molho com a fruta pode ajudar, inclusive, na digestão.

1. Leve uma panela média com 2 litros de água ao fogo alto. Quando ferver, misture 2 colheres (chá) de sal, acrescente o macarrão e deixe cozinhar pelo tempo indicado na embalagem ou até ficar al dente. Enquanto o macarrão cozinha, prepare o molho.

2. Numa tigela grande, junte as raspas e o caldo de limão, o azeite e o parmesão ralado. Tempere com pimenta-do-reino a gosto e mexa bem com um garfo (ou batedor de arame pequeno) para desmanchar o parmesão e emulsionar os ingredientes.