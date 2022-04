Mãe e filho adolescente são achados mortos dentro de imóvel na Bahia

Uma mulher de 35 anos e o filho dela, de 14, foram encontrados mortos dentro da casa onde moravam em Conceição do Jacuípe, a cerca de 98 km de Salvador. De acordo com a Polícia Civil, os corpos foram encontrados na sexta-feira (15).

As vítimas foram identificadas como Eliana de Jesus Santana e Ronivon Santana Batista. No imóvel em que eles moravam também funcionava uma igreja evangélica. A polícia investiga o caso e informa que apenas os laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) podem apontar a causa das mortes.