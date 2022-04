Mãe Stella, Santa Dulce e Chica Xavier: veja baianas homenageadas por escolas de samba

Foto: Reprodução

No carnaval de 2022, três grandes personalidades baianas receberão homenagens na avenida. Santa Dulce dos Pobres, Mãe Stella de Oxóssi e Chica Xavier, terão suas trajetórias cantadas nos sambas-enredo de diferentes escolas.

A escola de samba “Unidos da Ponte” terá como temática de seu desfile “Santa Dulce dos Pobres – o anjo bom da Bahia“. A escola desfila nesta quarta-feira (20), no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. No grupo acesso, a escola de São João de Mereti disputará o título, além de uma vaga no grupo especial para 2023.

“Uma santa dos pobres, dos enfermos. Dialogava com as classes mais baixas da sociedade e não fazia distinção. Seu modo e o seu jeito de ser transcenderam a Bahia”, disse o carnavalesco Rodrigo Marques ao g1.

Já Mãe Stella de Oxóssi será homenageada pela escola de samba Unidos do Porto da Pedra, do Rio de Janeiro, com o desfile nomeado “O Caçador que traz Alegrias“. O desfile também acontece nesta quarta-feira na Marquês de Sapucaí.

Mãe Stella é considerada uma das maiores yalorixás do país. Ela morreu aos 93 anos, em 2018, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano.

Chica Xavier, artista ganhou fama nacional ao participar de tramas como “Tenda dos Milagres”, “Sinhá Moça” e “O Rei do Gado”, terá a trajetória cantada pela Acadêmicos do Cubango.

Na letra do samba, intitulado “O amor preto cura: Chica Xavier, a mãe baiana do Brasil”, sua terra natal é lembrada pela escola.

“Sou a nobre nega mina

Lá da roça da sabina

O quintal de Salvador

Ô ô preta flor!

Fiz da arte a cartilha

Pra vencer toda quizila

Um caminho de amor

Rezava o Rosário de Maria”, diz um trecho.

O desfile em homenagem à atriz também acontece nesta quarta-feira, na Marquês de Sapucaí.

