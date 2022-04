Maior abatedouro e frigorífico de aves em Alagoas quer investir em Penedo

Prefeito Ronaldo Lopes recebe empresários da empresa Frango Favorito

Decom PMP

A maior empresa estadual de abate e comercialização de aves, a Frango Favorito, quer investir em Penedo.

Empresários do grupo Ferraz Avícola – o único abatedouro de Alagoas com selo federal (SISBI) que permite vender para outros estados – foram recebidos pelo Prefeito Ronaldo Lopes nessa quarta-feira, 20.

O gestor penedense assegurou apoio institucional à empresa por meio do Programa de Desenvolvimento lntegrado do Município de Penedo – PRODESINP.

A regulamentação da concessão de incentivos fiscais e locacionais é uma iniciativa da Prefeitura de Penedo para atrair e estimular investimentos que geram emprego e renda para a população.

Os responsáveis pelo abatedouro e frigorífico pretendem instalar uma fábrica de ração e uma granja em Penedo, gerando assim 100 empregos diretos. Além disso, o grupo apoiará a criação de aves no município para comprar a produção.

De forma mais imediata, a cidade terá um ponto comercial do Frango Favorito funcionando nos próximos 30 dias, segundo estimativa apresentada no encontro assessorado pelo Presidente do IMA Alagoas, Gustavo Lopes, e o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pedro Soares.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte