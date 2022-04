Maíra Cardi chora com paredão falso de Arthur do BBB: ‘Achei que ele fosse desmaiar’

A eliminação de Arthur Aguiar do Big Brother Brasil pode não ter sido real, mas as lágrimas que Maíra Cardi derrubou ao ver o amado “deixar” o jogo foram verdadeiras.

A coach acompanhou todo programa e compartilhou sua reação com os seguidores nas redes sociais. Maíra contou que pensou que o marido fosse desmaiar com o discurso de Tadeu e o anúncio do quarto secreto.

Dentro do quarto secreto, Arthur tem alguns poderes que podem mexer com o jogo, como por exemplo, pedir o cooler com bebidas para os colegas. Segundo Maíra, a ideia do marido deve ter sido deixar os colegas “bêbados” para falar as verdades.