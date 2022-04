Maíra Cardi pede desculpas à ex de Paulo André após cometer gafe

Maíra Cardi se desculpou com a mãe do filho de Paulo André, Thays Andreata, no sábado (9). O pedido se deu por a coach ter chamado a jovem de “esposa” do atleta, quando, na verdade, ela é ex do brother.

No Instagram, Maíra explicou que está com uma febre alta e que passou mal durante a sexta (8), dia que cometeu a gafe.

“Obviamente por conta da febre, eu dei um fora. Invés de falar ‘a mãe do filho do PA’, eu falei ‘esposa’. Por motivos óbvios, eu sei que ele não tem esposa se não ele não tinha ficado com a Jade lá dentro e isso tá bem claro. Mas, obviamente, eu tô com febre alta e nem notei o que eu estava falando”, explicou a esposa de Arthur Aguiar.

“Eu vim aqui para me corrigir. Obviamente eu sei, mas não estava bem e acabei falando ‘a esposa dele’ quando, na verdade, deveria ser ‘a mãe do filho dele’. Então, me desculpa a quem se sentiu desrespeitado por isso”, seguiu Maíra.

A esposa de Arthur fez uma surpresa para o filho de Paulo André após ver a reação do brother com a volta de Arthur do paredão falso. O atleta se emocionou bastante com o retorno do amigo para a casa do Big Brother Brasil. Diante disso, a coach presentou o bebê com uma reforma completa do quarto dele.

