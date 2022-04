Mais de 15 mil pés de maconha são incinerados em Abaré; suspeito é preso

Uma pessoa foi presa e 16 mil pés de maconha foram erradicados, na cidade de Abaré, na Bahia, nesta sexta-feira (22).

A ação foi feita por alunos do VIII Curso de Operações Policiais Especiais (Copes) do Bope, durante fase final do Módulo de Adaptação em Caatinga, ministrado pela Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Caatinga. Uma pessoa foi conduzida para a Delegacia Territorial (DT) daquele município.