Mais de 20 alunos param em hospital após queimaduras em trote de universidade

Cerca de 21 anos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) estão com queimaduras na pele após um trote organizado por alunos do curso de medicina veterinária na última quarta-feira (30).

“Apresento minha solidariedade tanto aos alunos e alunas, quanto aos seus familiares que sofreram essa violência injustificável no momento do trote. A insatisfação da universidade é imensa porque temos trabalhado continuamente nos últimos anos para que haja tolerância zero com relação a esse tipo de atitude na recepção dos nossos estudantes. Quero assegurar aos alunos e estudantes, como a toda comunidade que nós faremos uma apuração imediata e rigorosa das responsabilidades para que isso não possa se repetir”, disse Ricardo Marcelo da Fonseca.

