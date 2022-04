Mais de 80% das escolas públicas municipais têm aulas totalmente presenciais

Um levantamento realizado pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), com apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e do Itaú Social, aponta que mais de 80% das escolas municipais estão ofertando aulas totalmente presenciais.

Após mais de dois anos de pandemia, 90% das redes municipais ofertam aulas presenciais cinco vezes na semana. De acordo com as redes, a adesão dos estudante é quase total.

O estudo da Undime foi feito entre os dias 22 de fevereiro e 8 de março deste ano. Ao todo, o levantamento contou com a participação de 3.372 secretarias municipais, que correspondem a 61% do total de municípios brasileiros.

O levantamento aponta ainda que entre as redes municipais ouvidas pela Undime, cerca de 80% das escolas utilizam a proposta de Busca Ativa para reinserir alunos em situação de evasão escolar. A Busca Ativa ajuda crianças e adolescentes que estão fora da sala de aula a retomarem os estudos.

De acordo com o presidente da Undime, Luiz Miguel Martins Garcia, a integração de alunos que não voltaram para escola após a reabertura e a retomada das aulas presenciais é um dos principais desafios relatados pela maioria das redes municipais.

Além disso, outro desafio que aparece no estudo é a necessidade de retomar assuntos de séries anteriores já que os alunos não aprenderam de forma adequada por causa da pandemia da Covid-19.

De acordo com a Undime, os municípios que ainda trabalham com aulas on-line estão em fase de adequação de protocolos para as aulas presenciais. Há ainda escolas que precisam recompor equipes de apoios e de estruturação.

Com informações da Agência Brasil.

