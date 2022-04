Mais tragédia? Assassino de Maria Marruá vai atrás de Juma em ‘Pantanal’

Nos próximos capítulos de “Pantanal”, Lúcio (Erom Cordeiro) continuará sua matança e irá atrás de Juma (Alanis Guillen) após assassinar Maria Marruá (Juliana Paes) e deixar a garota com a mandante do crime, Muda (Bella Campos).

Depois de ser achado no meio do pantanal ferido pela mulher que se transforma em onça, o jagunço foi levado para a fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira), onde recebeu os cuidados de Filó (Dira Paes).

No local, ele revelou ter sido atacado por uma onça e não revelou que entrou em uma briga corporal com Maria Marruá antes de matá-la. Ao ficar sozinho, ele revela os planos que possui de ir atrás da jovem para conseguir seu pagamento e fugir no mundo.

Porém, ele não contava com o Velho do Rio (Osmar Prado), que não deixará que nada de mal aconteça com Juma e dará um fim no assassino antes que ele possa ter a oportunidade de realizar o que pretendia.

Leia mais sobre Novelas no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias