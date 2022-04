Majur apresenta show inédito da turnê Ojunifé em Salvador

Foto: Reprodução | Instagram Majur sobe ao palco do Largo Quincas Berro D’água, no dia 6 de maio, às 20h, para apresentar o show: Ojunifé. O show de abertura do evento será da DJ Tia Carol com participação de Bad Evelyn.

Revelada ao mundo pelos olhos de Caetano Veloso, Majur é apontada pela crítica como um dos maiores nomes da cena da MPB contemporânea, trazendo a diversidade presente no seu trabalho, na potência de sua voz baiana, cantando o amor com suingue do ‘afro-pop’ (uma mistura de soul, R&B e ritmos de matrizes africanas com manipulação de beats) celebrando os encontros em uma crescente carreira musical.

Ojunifé vem do idioma iorubá e significa “olhos do amor”. O espetáculo musical conta com a participação de bailarinos coreografados por Josué Amazonas e Eddy Soares e direção artística da própria cantora. Na banda; Ziati Comazi (baixo), Spike (Guitarra), Bibeats (bateria) e Barrak Black (percussão), com a produção executiva de Giovani Falcão e co-produção: Edmilia Barros e Nova Estação.

No repertório vários sucessos, entre eles; Andarilho, Rainha de Copas, Náufrago e Amarelo– Hit gravado com Emicida e Pablo Vittar. O evento inicia às 20h e conta com lista trans e meia entrada social com a doação de 1Kg de alimento não perecível. Apoio da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA), através do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural e do Centro de Culturas Populares e Identitárias, projeto Pelô da Bahia.

Classificação indicativa: 18 anos e menores acompanhados pelos responsáveis.