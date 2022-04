Makro Atacadista anuncia NOVAS vagas de emprego

A Makro Atacadista, rede holandesa de atacado, anuncia novas vagas de emprego. As oportunidades disponíveis são para atuar em diferentes níveis hierárquicos da companhia. Para se candidatar, os profissionais interessados devem possuir todos os requisitos mínimos da função desejada. Acompanhe os cargos e mais informações sobre o cadastro!

Makro Atacadista abre novas oportunidades no Brasil

A Makro Atacadista, pertencente ao grupo holandês SHV, foi fundada no ano de 1896, e atualmente é uma das empresas privadas mais relevantes de todo o mundo. A companhia está presente em cinco países e possui mais de cem lojas ativas, sendo uma das maiores fornecedoras de alimentos e não alimentos para seus clientes e empresas.

Veja as oportunidades disponíveis e todas as regiões ofertadas pela companhia:

Especialistas de Controladoria (São Paulo);

Coordenadores de Recursos Humanos (São Paulo);

Encarregados de Cartões (Ribeirão Preto);

Operadores de Empilhadeira (Ribeirão Preto);

Chefes de Prevenção (Ribeirão Preto);

Analistas de Recursos Humanos Generalistas (Campinas);

Assistentes de Agendamento (São Paulo);

Chefes de Perecíveis (Osasco);

Arquitetos (São Paulo);

Chefes de Prevenção de Perdas (Campinas);

Estagiários (São Paulo);

Estagiários Real Estate (São Paulo);

Analistas Contábeis Pleno Ativo Imobilizado (São Paulo);

Enfermeiros do Trabalho (São Paulo);

Estagiário Área de Marketing (São Paulo);

Frentistas (Piracicaba).

Como se candidatar

Para fazer parte do grupo de colaboradores Makro Atacadista, os profissionais devem residir nas cidades com cargos abertos ou em suas proximidades, além de atenderem todas as exigências do cargo pretendido, Para realizar a sua candidatura basta acessar a página de candidatura.

