Maneiras de alterar a assinatura de e-mail no Outlook PC, Mobile 2022

O Microsoft Outlook é um gerenciador de informações pessoais disponível como parte do Microsoft Office Suite. É principalmente um cliente de e-mail e oferece recursos como calendário, gerenciamento de tarefas, gerenciamento de contatos, registro de diário, etc. O Outlook permite adicionar uma assinatura de e-mail para que as pessoas identifiquem você e seus detalhes de maneira conveniente e rápida. Continue lendo para saber como alterar a assinatura no Outlook para PC ou celular.

Sempre que você define uma assinatura no Outlook para PC ou celular, ela aparece automaticamente na parte inferior de todos os emails enviados. Além disso, você também pode alterar ou modificar a assinatura conforme sua necessidade. Abaixo estão as etapas para alterar a assinatura no Outlook PC ou Mobile.

Alterar assinatura no Outlook PC ou Mobile 2022

Abaixo está o guia passo a passo para alterar a assinatura no Outlook para PC ou celular:

Alterar assinatura de e-mail no Outlook PC

Aqui está como você pode fazer isso:

Para Outlook Web

Clique em Definições no canto superior direito e selecione Exibir todas as configurações do Outlook .

no canto superior direito e selecione . Navegar para Compor e responder e clique em Nova assinatura.

Introduzir o Nome da assinatura e a Assinatura .

e a . Debaixo Selecionar assinaturas padrão selecione a assinatura criada para Novas mensagens e Respostas/Encaminhamentos .

selecione a assinatura criada para e . Clique em Salve  para salvar as alterações.

Agora você definiu com êxito uma assinatura na Web do Outlook.

Editar assinatura no Outlook PC

Abra o Outlook para Windows e clique em Arquivo > Opções .

. Navegue até a seção de e-mail e clique em Assinaturas ao lado Criar ou modificar assinaturas para mensagens .

ao lado . Clique na Assinatura que deseja alterar e faça suas alterações pelo Editar caixa de assinatura .

. Feito isso, clique em Salve  e depois OK.

Editar assinatura no Outlook Mobile

As etapas para modificar a assinatura de email no Outlook são quase idênticas para Android e iOS. Aqui está como você pode fazer isso:

Abra o Outlook no seu dispositivo Android e navegue até Definições .

. Role para baixo e clique em Assinatura em E-mail.

Digite a nova assinatura e clique na seta no canto superior direito para salvar as alterações.

Agora você alterou com êxito a assinatura no Outlook Android.

Conclusão – Assinatura de alteração do Outlook

Foi assim que você pode alterar uma assinatura no Outlook para PC ou celular. Esperamos que as etapas acima mencionadas tenham ajudado você. Se você ainda tiver algum problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo.

