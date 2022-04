ManpowerGroup abre mais de 60 NOVOS empregos

O ManpowerGroup, líder do país no recrutamento de novos talentos, abre mais de 60 vagas de emprego. As oportunidades são abundantes em uma variedade de campos e, para serem considerados para um cargo, os candidatos devem ter um perfil profissional que se alinhe às empresas de contratação. Confira as vagas disponíveis!

ManpowerGroup anuncia novas oportunidades para o Brasil

O ManpowerGroup, empresa líder na seleção e recrutamento de novos profissionais no Brasil, está oferecendo novas oportunidades em uma variedade de empresas em todo o país. As chances são para profissionais que podem atender a todos os requisitos para os cargos disponíveis.

Segue as vagas e regiões disponíveis para ação:

Analistas Administrativo (São Paulo);

Técnico de Qualidade (Ipojuca);

Coordenadores de Faturamentos Hospitalares (Taboão da Serra);

Analistas de Contas a Receber Hospitalares (Taboão da Serra);

Assistentes Técnicos Mecânicos (Campinas);

Operadores de CCA (Ribeirão Preto);

Analistas Contábeis Júnior (Uberlândia);

Compradores Pleno (São Paulo);

Assistentes Técnicos (Aracruz);

Auxiliares de Logística Temporário (Juiz de Fora);

Coordenadores de Manutenção Industrial (Paulista);

Analistas de Recrutamento e Seleção pleno (Minas Gerais);

Lubrificadores (Uberlândia);

Analistas de Planejamentos Tributários Pleno (São Caetano do Sul);

Técnicos em Segurança do Trabalho (Minas Gerais);

Vendedores Internos (todo o Brasil);

Agentes de Atendimentos aos Clientes (El Prado).

Como se candidatar

Para serem considerados em um dos cargos oferecidos pelo Manpower, os profissionais interessados devem atender a todos os requisitos exigidos. Todas as informações e formulários de inscrição podem ser encontrados na página de participação.

