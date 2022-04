Mantenha-se conectado nos países onde a censura restringe o acesso à internet

A internet causou uma revolução com a forma de como ideias e informações são expressadas e disseminadas. São estimados mais de 4 bilhões de usuários em todo o mundo, tornando-se uma grande rede onde é permitido uma maior liberdade de expressão.

Essas oportunidades de expressões se expandem em diferentes níveis em cada país, a depender da disposição de cada governante ao respeitar os princípios da comunicação e liberdade de expressão.

O controle e a censura nas mais variadas formas de mídia têm uma história extensa nas sociedades de forma geral, muitos governantes estão cada vez mais inclinados a querer obter as rédeas do mundo virtual e a censura do mundo online vem se tornando desafiadora em comparação com as mídias tradicionais.

Sendo uma poderosa ferramenta e muitas vezes a tomamos as informações e notícias que estão presentes na internet como certa. Usamos a web para nos comunicarmos com familiares e amigos, nos mantemos atualizados sobre as novidades, encontrarmos respostas para nossas perguntas e descobrirmos mais sobre os lugares que queremos visitar. Mas o que acontece quando o governo censura a Internet?

A censura é a supressão de informações disponíveis ao público em geral. É a forma do governo definir a narrativa e direcionar o fluxo de informações específicas. Em alguns casos, a censura protege as pessoas de informações nocivas ou perigosas. Em outros casos, a censura controla a população e a mantém afastada. As mídias sociais e a internet desempenham um papel importante nos movimentos políticos e sociais sendo uma potente ferramenta para mobilizar a massa em muitos países.

Muitos países censuram ativamente o conteúdo, incluindo: China, Irã, Rússia, Coréia do Norte, Síria, Bielorrússia, Emirados Árabes Unidos etc. Se pensa em viajar para um país que censura a Internet, é importante tomar precauções antes de ir. Verifique o que está acontecendo com antecedência para se certificar de que esteja bem preparado. No OpenNet Initiative é possível encontrar a lista completa dos países que censuram a internet.

Utilize as ferramentas e recursos disponíveis

Lembre-se, ninguém está imune à censura. Pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. E isso pode acontecer praticamente sem aviso prévio. Ao viajar para o exterior, é importante saber mais sobre as leis de censura do país que está visitando. E se encontrar em uma situação em que existe censura na internet, aqui estão algumas coisas que podem ser feitas para se manter conectado:

Use uma VPN

Uma VPN (rede privada virtual) é um recurso que podemos usar para contornar a censura e acessar sites bloqueados. Cria uma conexão segura por meio de um túnel criptografado entre seu dispositivo e um servidor. O servidor pode estar em qualquer lugar do mundo. As VPNs facilitam a navegação na web anonimamente, sem restrições. Existem várias VPNs de alta qualidade disponíveis, gratuitas e pagas.

Embora seja tentador usar uma VPN gratuita, as assinaturas pagas são a melhor alternativa. É possível baixar VPN e instalar VPN para PC, iPhone ou iPad; é sua escolha. Sua escolha de VPN específica depende de vários fatores, incluindo o seu orçamento, se o país ou território onde a VPN está registrada e autorizada, se a VPN tem ou não uma política de não registro e as avaliações de clientes do serviço VPN em questão

Use um servidor proxy

Os servidores proxy são outra maneira inteligente de contornar a censura e acessar sites bloqueados no exterior. Os proxies funcionam roteando seu tráfego por meio de um servidor localizado em um país diferente, permitindo que você acesse sites bloqueados em sua localização atual. Os servidores proxy são gratuitos e fáceis de usar. No entanto, eles podem ser lentos e não confiáveis. Por esta razão, eles não são necessariamente a primeira escolha para os usuários.

Use o Onion Router, conhecido como Tor

Tor é um software gratuito e de código aberto que permite navegar na Internet anonimamente. Funciona roteando seu tráfego por meio de uma série de servidores administrados por voluntários, o que torna extremamente difícil para qualquer pessoa rastrear sua atividade online. Embora o Tor efetivamente esconda sua identidade, ele também pode ser incrivelmente lento e não confiável. Não é o navegador mais fácil de usar, mas é muito eficaz.

Plataformas de mídia social como Instagram, Facebook, Twitter, Parler ou TikTok

As plataformas de mídia social são uma forma prática de se manter conectado com amigos e familiares e obter informações em tempo real sobre os lugares em que visita. No entanto, lembre-se de que as informações que vistas nas mídias sociais podem ser filtradas e controladas pelo governo.

Plataformas como Instagram, Facebook, Twitter, Parler ou TikTok são bloqueadas em alguns países, mas ainda podem ser facilmente acessadas por meio de uma VPN ou servidor proxy de alta qualidade.

A mídia também pode ser uma fonte útil de informação, mas esteja ciente de que ela também pode ser censurada pelas autoridades. Tente encontrar meios de comunicação fora do país que esteja visitando ou pretende visitar. Eles podem não ter o mesmo grau de censura que os meios de comunicação locais. Talvez a melhor maneira de garantir que você tenha acesso a informações equilibradas seja tentar várias fontes enquanto viaja.