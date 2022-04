Marcha para o Oeste: como cai no vestibular?

Marcha para o Oeste: análise de questão de vestibular

O termo “Marcha para o Oeste” é utilizado para definir um importante período de expansão territorial realizado pelos Estados Unidos.

O assunto é amplamente abordado por questões de história geral dentro das mais variadas provas do país, com um destaque para os vestibulares.

Dessa forma, para que você possa se preparar da forma correta, o artigo de hoje trouxe a análise de uma questão de vestibular sobre a Marcha para o Oeste. Confira!

Marcha para o Oeste: análise de questão

(Mackenzie) A saga de pioneiros e desbravadores (e também bandidos, exterminadores de índios, grileiros e pistoleiros) foi retratada em uma série de filmes do gênero western, mais conhecidos no Brasil como faroeste ou bangue-bangue. Ao contar a Marcha para o Oeste, esses filmes mostraram também a formação de uma mentalidade tipicamente americana. Uma série de fatores, como a escassez de terras na faixa atlântica, a necessidade dos estados do Norte, em fase de industrialização, de conseguir matérias-primas e a construção de ferrovias, motivaram e favoreceram a Marcha para o Oeste que foi:

A) a corrida do ouro na Califórnia e a ocupação da Flórida, recém-adquirida da Espanha.

B) a ocupação de todos os territórios onde os americanos nativos eram hostis ao homem branco.

C) a colonização de terras do lado ocidental dos Apalaches e da margem leste do rio Mississipi por imigrantes dispostos a desbravar o interior do continente, acelerando a ocupação rumo ao Pacífico.

D) A ocupação de áreas além do rio São Lourenço para efetivar a posse da Louisiana.

E) a anexação dos estados do Texas, Utah, Arizona e Novo México, conquistados do México em 1848, depois de uma guerra.

Marcha para o Oeste: análise

A questão do vestibular do Mackenzie aborda importantes elementos da Marcha para o Oeste, como, por exemplo, a influência do período no mundo do cinema.

Para responder a questão, o candidato deveria saber o que foi a Marcha para o Oeste. A resposta correta para a questão é a letra C, que oferece uma clara definição da expansão territorial americana realizada ao longo do período.

O candidato deveria ter em mente que a partir do fim do século XVIII e início do século XIX, os habitantes das colônias começaram uma marcha para o oeste do atual território americano, com o objetivo de expandir seus territórios e conseguir matérias-primas. Com a expansão territorial, os Estados Unidos anexariam uma grande quantidade de territórios.

Devemos ter em mente também que eventos como a conquista de territórios mexicanos, que aconteceram ao longo do século XIX, foram posteriores à Marcha. Dessa forma, não poderíamos assinalar a alternativa E, por exemplo.