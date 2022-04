Marcio Garcia passa por cirurgia de emergência após acidente em treino; saiba mais

Marcio Garcia apareceu nas redes sociais na tarde desta quinta-feira (14) para avisar aos seguidores que precisou passar por uma cirurgia de emergência após um acidente sofrido durante um treino.

Direto do hospital, o apresentador gravou um vídeo para explicar a ruptura de tendão que teve na mão e tranquilizou os fãs ao revelar que em breve deverá voltar para casa. “Oi gente, tudo bem? Estou passando por aqui só para dizer que eu tive que fazer uma cirurgia de emergência, mas nada grave, foi apenas uma ruptura de tendão na minha mão, que eu tive durante um treino”, iniciou.

“A cirurgia foi um sucesso. Não tem nada grave, já tô bem. Estou aqui muito bem acompanhado, a Andréa está aqui me fazendo companhia. A cirurgia foi um sucesso, graças a Deus, daqui a pouquinho já estou em casa. Só quis mandar esse vídeo para deixar vocês tranquilos”, completou o ator.

Marcio ainda revelou que as gravações do “The Voice Kids”, programa que apresenta na Globo, seguirão normais. ˜Em breve eu estou de volta no The Voice Kids. O programa segue o fluxo normal e já, já o The Voice Kids estará levando toda aquela emoção e carinho para vocês aos domingos. Fiquem bem, nos vemos em breve. Um beijo para vocês e boa Páscoa”, finalizou.

Veja o vídeo:

