Marcius Beltrão vai para o União Brasil e apoiará Rodrigo Cunha para governador

Com o fechamento da janela migratória partidária, todos os pré-candidatos a algum cargo eletivo no próximo pleito de outubro, tiveram que decidir para qual legenda iriam, e assim, cumprirem o prazo legal que rege o calendário eleitoral. Foi o caso do ex-prefeito de Penedo e Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alagoas, Marcius Beltrão, que aterrissou no União Brasil do deputado federal, Arthur Lira.

Pelo que se desenha a chapa do UB, o partido já apresentou como pré-candidato ao governo de Alagoas, o senador Rodrigo Cunha, que também chegou recentemente ao União Brasil. Para somar como vice, o nome mais cotado é o da deputada Jó Pereira e para o senado o nome seria o do deputado Davi Davino.