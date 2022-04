Março atinge média história de chuva em Salvador, diz Codesal

Foto: Reprodução

Choveu ao menos duas vezes mais do que a média esperada para o mês de março em Salvador. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), ao longo do mês choveu 330mm, mais do que a Normal Climatológica esperada, que era de 156,8 mm, dado aferido pela estação pluviométrica de referência em Ondina.