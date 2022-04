Marieme lança single sobre autoconhecimento: ‘2 Oceans’

Foto: Jason Kramer/Divulgação

A cantora americana-senegalesa Marieme lança, nesta sexta-feira (1º) a sua nova música: “2 Oceans”. Em colaboração com o norte-americano Trevor Hall, o áudio, que estreia junto com um videoclipe, chega na primeira hora do dia. No single, os artistas abordam como é lidar com os conflitos internos ao mesmo tempo em que lidamos com o mundo exterior.

A produção é assinada pelo próprio Hall. O audiovisual é dirigido por Natasha Ali e foi gravado em Kalpitiya, no Sri Lanka, e, acompanha a simplicidade do cotidiano e a busca do protagonista pelo equilíbrio ao longo de sua caminhada.

Sobre a faixa, Marieme conta: “É sempre sobre amor, ‘2 Oceans’ é sobre como chegar lá, como encontrar equilíbrio neste mundo louco onde se você se concentrar nas coisas que não pode controlar, você se afogará”.

Radicada nos Estados Unidos, Marieme une referências do Senegal, e, leva como referências nomes como Whitney Houston, Stevie Wonder, Nina Simone e Bob Marley. A artista já colaborou com Luísa Sonza e Bruno Martini em “Ain’t Worried”, lançada em 2021. No mesmo ano, fez um feat. com Diarra Sylla, ex-Now United, em “Catch a Vibe” – que conta com mais de 340 mil visualizações no Youtube.

Assista o videoclipe de “2 Oceans” por Marieme e Trevor Hall:

