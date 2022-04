Marilia Mendonça é homenageada no Grammy; assista

Eterna. Marilia Mendonça foi uma das cantoras homenageadas no Grammy na noite deste domingo. A cantora foi listada entre os artistas que faleceram em 2021. A homenagem comoveu muitos fãs nas redes sociais e o nome da sertaneja foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter.

“A Marília Mendonça aparecendo no Grammy sendo uma das homenageadas. o reconhecimento dela como cantora e pessoa não tem preço”, “Essa mulher foi gigante em todos os sentidos e sempre será lembrada, jamais esquecida” e “Nossa, ver a Marília Mendonça passando na tela, com uma mensagem de luto é tão ruim. A gente até queria ela no Grammy, mas ganhando prêmio, concorrendo, que sentimento estranho” fora algumas das reações. Assista abaixo:

A cantora Marilia Mendonça faleceu em novembro de 2021 após sofrer um acidente de avião. A sertaneja chegou a ocupar o posto de 8ª mulher mais ouvida no Spotify em todo mundo.

Assista abaixo à homenagem:

Que lindo a homenagem do Grammy a Marília Mendonça ,difícil de acreditar até hoje #GRAMMYs pic.twitter.com/i3Ee891mEB — Amanda Nascida em Chromatica (@AmandaSJoanne) April 4, 2022

