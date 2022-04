Marjan Farma abre mais de 20 vagas de emprego; veja os cargos

A Marjan Farma, referência no segmento farmacêutico, anuncia novas 20 oportunidades de trabalho. As ocupações serão voltadas para diversos níveis hierárquicos da companhia. Acompanhe os empregos e mais informações sobre como se candidatar.

Marjan Farma divulgou novas oportunidades para o Brasil

A Marjan Farma, empresa farmacêutica, está em operação há mais de quarenta anos e é considerada a referência do segmento no país. A companhia opera em todo o Brasil, e possui sua filial localizada no estado de São Paulo.

A seguir, estão os cargos e locais disponíveis para o cadastro:

Comunicação Júnior Analistas – São Paulo;

Setor de Laboratórios Vaga Técnica – São Paulo;

Setor de Controle Físico e Químico Sênior Analistas – São Paulo;

Analista de Marketing Júnior – São Paulo;

Remuneração Júnior Analistas – São Paulo;

Fiscal Sênior Analistas – São Paulo;

Desenvolvimentos Farmacotécnicos Especialista – São Paulo;

Farmacovigilância e SAC Estagiários – São Paulo;

Desenvolvimento e Validação de Métodos Júnior Analistas – São Paulo;

Exclusivamente para PCD Amostradores – São Paulo;

Aprendizes – São Paulo;

Novos Negócios Sênior Analistas – São Paulo;

Projetos PMO Coordenadores – São Paulo.

Como realizar sua candidatura

Para os profissionais que tenham interesse em participar do processo seletivo da companhia Marjan Farma e atenderem todos os requisitos da função escolhida, devem se cadastrar através do site de candidatura.

Os selecionados contam com salários iguais aos do mercado, além de benefícios que influem um plano médico, auxílio creche, incentivo a instrução acadêmica, café da manhã, participação de lucros, restaurante dentro da companhia, vale alimentação, estacionamento dentro da empresa e um plano ortodôntico.

