Marjan Farma divulga NOVAS vagas de emprego; veja os cargos

A Marjan Farma, especialista na indústria farmacêutica, tem novas vagas de emprego. As oportunidades estão disponíveis em vários níveis da hierarquia da empresa. Confira os empregos e locais disponíveis, abaixo!

Marjan Farma está contratando novos profissionais no Brasil

A empresa farmacêutica Marjan Farma, atua no mercado há mais de cinquenta anos e é considerada líder no país. A companhia está presente em todo o Brasil, com sede em São Paulo.

Segue as vagas e locais disponíveis para o cadastro:

Analistas de Documentação Técnica – São Paulo;

Analista de Comunicações Júnior – São Paulo;

Técnicos de Laboratório – São Paulo;

Estagiários em Pesquisa e Inovação – São Paulo;

Analistas de Controles Físicos e Químicos – São Paulo;

Analistas de Marketing Júnior – São Paulo;

Analistas de Remuneração Júnior – São Paulo;

Analistas Fiscais – São Paulo;

Especialistas em Desenvolvimentos Farmacotécnicos – São Paulo;

Estagiários Farmacovigilância e SAC – São Paulo;

Analistas de Marketing Digital Júnior – São Paulo;

Aprendizes – São Paulo;

Analistas de Novos Negócios Júnior – São Paulo;

Coordenadores de Projetos – São Paulo;

Analistas de Treinamentos Técnicos Pleno – São Paulo.

Veja também: Porto Seguro anuncia NOVAS vagas de emprego

Como se candidatar

Os profissionais interessados em trabalhar na Marjan Farma, devem atender a todos os requisitos para o emprego. As inscrições podem ser concluídas no site de participação.

Para todos os escolhidos, a empresa oferecerá salários e benefícios compatíveis com o mercado, que podem incluir um plano médico, um subsídio de assistência à criança, programa de academia, pausa para o café da manhã, participação de lucros, restaurante interno, vale alimentação, subsídio de estacionamento e plano odontológico.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!