Massa integral: aprenda receita de lasanha com molho branco de cogumelos para almoço

Foto: Divulgação/Nestlé

Para aqueles que não resistem a massas, chegou o momento de inovar no prato com a lasanha integral com molho branco de cogumelos. Dada pela Nestlé, a receita rende seis porções e leva 90 minutos para ficar pronta – sendo, ao longo do preparo, a massa fica 30 minutos descansando. Confira:

Receita de Lasanha Integral com Molho Branco de Cogumelos

Ingredientes

Recheio e Molho

2 colheres (sopa) de azeite

1 cebola picada

1 talo de alho-poró picado

600 g de cogumelos (shitake, shimeji, cogumelo paris)

meia colher (sopa) de sal

1 pitada de pimenta-do-reino

1 pitada de noz-moscada

3 colheres (sopa) de farinha de trigo

4 xícaras (chá) de leite líquido

1 lata de creme de leite

4 colheres (sopa) de cheiro-verde

Massa Básica

4 xícaras (chá) de farinha de trigo integral

1 colher (sopa) de sal

6 ovos

farinha de trigo para polvilhar

Montagem

2 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado grosso

Modo de preparo

Recheio e Molho

Em uma panela aqueça o azeite e doure a cebola e o alho-poró. Acrescente os cogumelos e refogue até murchar. Adicione o sal, a pimenta-do-reino, a noz-moscada e deixe ferver por cerca de 2 minutos. Acrescente, a farinha de trigo, misture bem e cozinhe por 3 minutos. Junte o leite e mexa até ficar homogêneo. Coloque o creme de leite e o cheiro-verde. Reserve.

Massa Básica

Em uma superfície, misture a farinha de trigo integral com o sal, deixando um buraco no centro. Acrescente os ovos, aos poucos, incorporando-os à farinha com cuidado. Faça movimentos circulares até formar uma massa homogênea. Sove bem, por 5 minutos, formando uma bola. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 30 minutos. Divida a massa em 3 partes, e abra cada uma delas, com o auxílio de um rolo de macarrão, polvilhando farinha quando necessário. A massa deve ficar bem fina. Corte as beiradas com uma faca formando 3 retângulos grandes. Junte as aparas e forme mais um retângulo. Ainda com a faca, corte cada retângulo formando retângulos menores (18 cm x 10 cm), ou de acordo com o refratário que for usar. Em uma panela com água fervente e sal, cozinhe a massa por cerca de 10 minutos, ou até ficar al dente.

Montagem

Monte camadas com a massa, intercalando com o recheio. Cubra com o queijo parmesão e leve ao forno médio (180° C), preaquecido por cerca de 30 minutos ou até dourar. Sirva.

